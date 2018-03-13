Турция приступила к военно-морским учениям в Эгейском море

БАКУ /Trend/ - В качестве ответа на проводимые с 6 по 30 марта военно-морских учений ВМС Греции, ВМС Турции также приступили к военно-морским учениям. Об этом сообщают во вторник турецкие СМИ, со ссылкой на военные источники.

Согласно данным СМИ, военно-морские учения ВМС Турции начались 7 марта, и продолжаться до 30 апреля.

О количестве кораблей турецких ВМС, которые примут участие в военно-морских учениях, не сообщается.

Как сообщалось ранее, ВМС Греции приступили к военно-морским учениям в Эгейском море.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил информацию о столкновении катеров турецкой и греческой береговой охраны. По словам главы государства, инцидент не вызвал проблем. Эрдоган возложил ответственность за происшествие на греческую сторону, сказав, что "греки растерялись".

В 1996 году спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа (Кардак) в Додеканесском архипелаге в Эгейском море привел к кризису в отношениях между Грецией и Турцией. Конфликт был прекращен после вмешательства международного сообщества, НАТО и США.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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