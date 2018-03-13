Министр обороны Турции посетил турецкую военную базу в Катаре (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли посетил турецкую военную базу в Катаре, говорится в сообщении министерства, распространенном во вторник.

В сообщении минобороны Турции отмечается, что Джаникли также провел встречу с руководством военной базы.

Напомним, что в 2017 году в Турции был принят закон о ратификации соглашения между Турцией и Катаром о размещении на территории Катара турецкого военного контингента.

Девятого июня 2017 года вступило в силу военное соглашение между Катаром и Турцией, соответствующий документ был подписан 10 ноября 2016 года в Анкаре.

Отметим, что в январе-феврале текущего года Турция экспортировала в Катар продукции оборонной промышленности на сумму 7,9 миллиона долларов

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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