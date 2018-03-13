Министр обороны Турции посетил турецкую военную базу в Катаре (ФОТО)

13 марта 2018 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли посетил турецкую военную базу в Катаре, говорится в сообщении министерства, распространенном во вторник.

В сообщении минобороны Турции отмечается, что Джаникли также провел встречу с руководством военной базы.

Напомним, что в 2017 году в Турции был принят закон о ратификации соглашения между Турцией и Катаром о размещении на территории Катара турецкого военного контингента.

Девятого июня 2017 года вступило в силу военное соглашение между Катаром и Турцией, соответствующий документ был подписан 10 ноября 2016 года в Анкаре.

Отметим, что в январе-феврале текущего года Турция экспортировала в Катар продукции оборонной промышленности на сумму 7,9 миллиона долларов

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Обнародована дата перехода Турции на отечественные базовые станции
Бизнес 12 марта 13:01
Турция провела испытания гаубицы Fırtına-2
Турция 12 марта 10:31
В Турции создается военный консорциум
Турция 8 марта 11:35
Турция планирует создание беспилотных истребителей - СМИ
Турция 8 марта 10:25
Минобороны Турции уточнило дату использования новой системы бронирования танков в сирийском Африне
Турция 7 марта 11:49
Министр обороны Турции посетил границу с Сирией
Турция 6 марта 18:29
В Турции будут созданы боевые роботы
Турция 6 марта 17:41
ВС Турции используют новую систему бронирования танков в сирийском Африне
Турция 5 марта 10:13
Минобороны Турции обнародовало число погибших турецких военных за все время операции «Оливковая ветвь»
Турция 2 марта 15:52
Экспорт оборонной продукции Турции вырос более чем на 15%
Бизнес 2 марта 15:32
Турция вложила в оборонную промышленность около $35 млрд – премьер
Турция 2 марта 13:01
Министр обороны Турции выразил соболезнования в связи с Ходжалинской трагедией
Турция 26 февраля 15:48
Турция разрабатывает новую технологию для бронеавтомобилей
Турция 26 февраля 14:54
Турция успешно тестировала автоматическую винтовку отечественной разработки
Турция 26 февраля 14:46
В Турции начнется строительство третьей подводной лодки
Турция 23 февраля 12:20
В Турции началась разработка танков без механиков-водителей
Турция 23 февраля 12:08
Турция успешно тестировала двигатели отечественных беспилотников ANKA
Турция 22 февраля 14:01
Турция разработала отечественную противотанковую систему
Турция 22 февраля 09:41