В Африне прогремел взрыв

БАКУ /Trend/ - Во время проведения антитеррористических рейдов в сирийском городе Африн взорвалась ручная граната, сообщают турецкие СМИ.

Сообщается о погибших и раненых солдатах во время взрыва . Раненые были доставлены в больницы.

Отметим, что 18 марта ВС Турции и ССА освободили город Африн от террористов PYD и YPG.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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