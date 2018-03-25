Турция начала антитеррористическую операцию в иракском районе Синджар - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция начала антитеррористическую операцию в иракском районе Синджар. Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в воскресенье турецкие СМИ.

"Я заявлял о готовности войти в Синджар, и вот операции в этом районе уже начались. Турция ведет борьбу с террористами как внутри своих границ, так и в сопредельных государствах. Мы не стремимся к оккупации чужих земель. Для нас главное – устранить угрозу терроризма. В истории турецкой государственности никогда не было фактов оккупации и захвата чужих земель, чего не скажешь о странах Запада», - сказал Эрдоган.

Президент Турции также отметил, что с начала операции "Оливковая ветвь" на северо-западе Сирии нейтрализовано 3747 террористов.

Отметим, что 18 марта ВС Турции и ССА освободили город Африн от террористов PYD и YPG.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной с ССА военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб

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