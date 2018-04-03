В ДТП в Стамбуле пострадали гражданки Ирана

БАКУ /Trend/ - В результате ДТП в Стамбуле ранены трое гражданок Ирана, пишут во вторник турецкие СМИ.
Сообщается, что гражданки Ирана являются прибывшими в Стамбул туристами.
Все раненые доставлены в больницы, об их состоянии не сообщается.
Отметим, что в феврале этого года, согласно отчету управления полиции Турции, в стране были зарегистрированы 60 800 ДТП, в которых погибли 343 человека.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)
Твиттер: @rhafizoglu
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