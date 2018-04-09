Турецкие СМИ сообщили о ликвидации гражданки США в Африне

БАКУ /Trend/ - В рамках военной операции «Оливковая ветвь», в окрестностях сирийского города Африн, ВС Турции ликвидировали принимавшую участие в боях вместе с террористами гражданку США - Алину Санчес, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что в 2011 году Санчес прибыла на север Ирака и, вступив в ряды террористической организации РПК, принимала активное участие в боях против ВС Турции. «В начале 2018 года Алина Санчес перебралась в Африн», - пишут местные СМИ.

Отметим, что ранее сообщалось, что большая часть иностранных террористов в Сирии - граждане США.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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