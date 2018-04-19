Правящая партия Турции готова к досрочным выборам – вице-премьер

19 апреля 2018 13:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Партия справедливости и Развития (ПСР) полностью готова к проведению досрочных парламентских и президентских выборов в Турции, сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Боздага, нет сомнений в том, что в Турции состоятся выборы.

По словам вице-премьера, режим чрезвычайного положения в Турции не окажет влияния на проведение досрочных парламентских и президентских выборов.

Отметим, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о необходимости проведения досрочных президентских и парламентских выборов.

Правительство приветствовало предложение [лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели] о проведении досрочных выборов. Они состоятся 24 июня 2018 года", - сказал глава государства.

Отметим, что сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели провели встречу, в рамках которой обсуждались предложения лидера МНР относительно проведения досрочных президентских и парламентских выборов в Турции.

Отметим, что накануне лидер MHP выступил с заявлением, призвав турецкое правительство провести досрочные парламентские и президентские выборы.

По словам Бахчели досрочные выборы должны быть проведены 26 августа текущего года.

Отметим, что в 2019 году в Турции состоятся президентские, парламентские и муниципальные выборы. Как ожидалось, парламентские и президентские выборы должны были проведены в один день.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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Azernews Newspaper
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