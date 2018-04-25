МИД Турции напомнило Трампу об уничтожении свыше 500 тысяч мусульман со стороны армян

БАКУ /Trend/ - Заявление президента США Дональда Трампа о событиях 1915 года не приемлемо для Турции, говорится в сообщении МИД Турции распространенном в среду.

В сообщении МИД отмечается, что Турция напомнила президенту Трампу о том, что во время событий 1915 года со стороны армянских вооруженных отрядов были зверски истреблены свыше 500 тысяч турков мусульман, а также представители других национальностей, которые проживали на территории Османской Империи

«Турция всегда выступала за создание совместной комиссии для расследования событий 1915 года, а также за открытие архивов относящихся к 1915 году» - говорится в сообщении МИД Турции.

Отметим, что президент США Дональд Трамп в очередной раз не употребил слово «геноцид», говоря о событиях 1915 года, следует из послания президента, размещённого на официальном сайте Белого дома.

Вместо этого президент США, как и в прошлый раз, использовал выражение на армянском языке, в переводе означающее «большая трагедия».

Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян. Армяне, усилив пропаганду так называемого "геноцида" в странах мира, добились его признания парламентами некоторых государств.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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