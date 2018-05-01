В Турции произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Мугла на юго-западе страны произошло землетрясение магнитудой 4,2, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате землетрясения, по предварительным данным, ни кто не пострадал. О разрушениях не сообщается.

Отметим, что 14 апреля в турецкой провинции Адыяман произошло землетрясение магнитудой 5,1, в результате которого получили ранения 39 человек.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4 балла. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.