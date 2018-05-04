Килис не был бы подвергнут такому обстрелу, если «Оливковая ветвь» была начата ранее - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Если бы операция «Оливковая ветвь» была начата раньше, Килис бы не подвергся такому обстрелу. Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на Стамбульском молодежном фестивале в Евразийском центре искусства Йеникапы, пишут в пятницу турецкие СМИ.

«Она (прим. – «Оливковая ветвь») опоздала, мы должны были начать ее еще раньше», - сказал глава Турции.

Эрдоган также добавил, что турецкие войска твердо обосновались в Африне и будут там, пока не будет обеспечена полная безопасность. «Впереди нас ждет Идлиб, Телль-Рифъат, Манбидж», - добавил он.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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