Впервые после переизбрания Эрдоган передал президентские полномочия

11 июля 2018 11:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После переизбрания на пост президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые передал полномочия главы государства вице-президенту Фуату Октайу. Об этом говорится в сообщении турецкой газеты «Resmi Gazete», опубликованном в среду.

В сообщении отмечается, что полномочии были переданы в связи с участием Эрдогана в саммите НАТО в Брюсселе.

Отметим, что накануне сообщалось, что согласно недавним изменениям в связи с переходом на президентскую форму правления, полномочия президента Турции в случае его отсутствия в стране будут переданы вице-президенту.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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