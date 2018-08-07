Президент Турции провел переговоры с Мадуро

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом, как передает турецкие СМИ, сообщили в администрации главы турецкого государства.

Согласно информации, в ходе беседы турецкий лидер выразил коллеге слова сочувствия и поддержки в связи с недавней попыткой покушения на него.

Президент Эрдоган также пожелал скорейшего выздоровления военнослужащим Национальной гвардии Венесуэлы, раненым в результате инцидента.

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