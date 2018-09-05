Турецкий муниципалитет привлечет подрядчиков для строительства свыше 100 квартир

5 сентября 2018 21:48 (UTC+04:00)

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