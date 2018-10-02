БАКУ /Trend/ - Турция и Нидерланды обсудят региональные вопросы во время визита в Турцию главы МИД Нидерландов Стефа Блока, который состоится 3-4 октября текущего года.

Об этом говорится в сообщении МИД Турции, распространённом во вторник. В сообщении отмечается, что наряду с региональными вопросами также будут обсуждены двухсторонние отношения.

«Блок также посетит парламент Турции», - говорится в сообщении МИД.

Отметим, что в июле сообщалось о том, что Турция и Нидерланды приняли решение восстановить дипломатические отношения. Министр иностранных дел Нидерландов направил главе турецкого МИД послание, после чего глава МИД Турции позвонил голландскому коллеге. В ходе беседы министры договорились о нормализации дипломатических отношений между Нидерландами и Турцией.

Главы МИД договорились в ближайшее время направить послов в страны. Глава МИД Нидерландов также посетит Турцию с официальным визитом во второй половине 2018 года.

Отношения Турции и Нидерландов ухудшились в марте 2017 года после отмены визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Нидерланды. Министр планировал посетить митинг в нидерландском городе Роттердам, чтобы проинформировать проживающих в этой стране турецких граждан о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

После этого, в марте 2017 года, турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов из отпуска. В феврале 2018 года МИД Нидерландов официально отозвали своего посла из Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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