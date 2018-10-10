В Турции госпитализировали 17 человек после отравления в студенческом общежитии

БАКУ /Trend/ - В студенческом общежитии в турецком городе Бурса произошло массовое отравление, сообщают турецкие СМИ.
Согласно информации, четыре студентки, почувствовавшие тошноту и головокружение, обратились в больницу. После того, как было установлено, что у студенток пищевое отравление, в общежитие было направлено большое количество бригад скорой помощи.
Еще 13 студенток, которым также было диагностировано пищевое отравление были доставлены в больницу.
После оказания первой медицинской помощи восемь студенток были отпущены домой, а девять студенток останутся под контролем врачей.
Были взяты образцы еды, которую употребляли студентки, для экспертизы.
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