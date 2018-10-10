Госорган Турции арендует свыше 160 транспортных средств

10 октября 2018 11:01 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Госорган Турции арендует транспортные средства
Турция 18 сентября 09:13
В Турции объявлен повторный тендер на оказание транспортных услуг в третьем аэропорту Стамбула
Бизнес 17 сентября 12:53
Госорган Турции привлекает иностранных страховщиков
Тендеры 4 сентября 20:35
BOTAŞ объявила тендер
Тендеры 3 сентября 14:06
BOTAŞ привлечет иностранных подрядчиков
Тендеры 31 августа 11:40
Турецкая госкомпания объявила тендер
Турция 30 августа 09:21
Лента новостей
Азербайджан презентует новый туристический бренд и стратегию развития туризма (Эксклюзив)
Туризм 11:48
В Астане начал работу Съезд лидеров мировых и традиционных религий
Казахстан 11:38
В Азербайджане будет усилена соцзащита работников Агентства пищевой безопасности
Общество 11:37
Туркменистан активно сотрудничает со Всемирной организацией интеллектуальной собственности
Бизнес 11:35
В Могилеве начал работу V Форум регионов Беларуси и России
Беларусь 11:30
В Тбилиси соберутся художники из различных стран
Грузия 11:26
В Азербайджане изменены правила парковки транспортных средств
Общество 11:26
Лондон продолжает свои торговые отношения с Тегераном в рамках СВПД
Экономика 11:26
Россия изучит совместные с Туркменистаном проекты в области газопереработки
Энергетика 11:14