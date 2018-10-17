В сентябре в Турции было зарегистрировано более 30 тыс. ДТП

17 октября 2018 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В сентябре текущего года в Турции, согласно отчету Управления полиции страны, были зарегистрированы 32 038 ДТП, в которых погибли 236 человек.

Число получивших травмы в результате ДТП составило 27 441.

Согласно отчету, за указанный период самое большое количество дорожных инцидентов произошло в результате боковых столкновений (2412).

Кроме того, зарегистрированы 38 случаев цепных аварий.

«Причиной 285 ДТП, произошедших за указанный период, стало превышение скорости», - говорится в отчете.

218 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В сентябре 2018 года водителям в Турции было выписано штрафов на сумму 365 миллионов турецких лир.

Официальный курс на 17 сентября - 5.7898 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)
Твиттер: @rhafizoglu

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