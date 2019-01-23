У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло около берегов Турции, как передаёт Trend сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки зафиксированы в 20.12 по времени UTC (00.12). Эпицентр землетрясения располагался в 23 километрах к западу от турецкого курортного города Мармарис и в 45 километрах к северо-западу от греческого острова Родос. Очаг находился на глубине 76 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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