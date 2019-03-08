Турция вынуждена закупать у России ЗРК – министр обороны

БАКУ /Trend/ - Турция вынуждена закупать у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Акара, Анкара и Россия уже подписали соглашение о купле-продаже С-400.

Он отметил, что, начиная с октября этого года начнется установка российских ЗРК С-400 на территории Турции.

Отметим, что ранее вице-президент страны Фуат Октай также сказал, что, приобретая российские ЗРК С-400, Анкара выступает исключительно из своих национальных интересов.

По словам Октая, Турция не откажется от закупки российских ЗРК С-400.

Вице-президент отметил, что закупка российских ЗРК - это выбор Турции, и никто не в праве помешать Анкаре.

Отметим, что США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией у России ЗРК С-400. Вашингтон, в частности, предупредил Анкару, что в случае приобретения у Москвы этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре ЗРК С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @rhafizoglu

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