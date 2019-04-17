США не должны думать, что Турция примет все их требования – посол

17 апреля 2019 10:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - США не должны думать, что Турция примет все их требования, сказал посол Турции в США Сердар Кылыч, комментируя требования Вашингтона отказаться от закупки российских ЗРК С-400. Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

«Чтобы быть надёжным партнером США по НАТО, Анкара не обязана выполнять все требования Вашингтона», - сказал Кылыч.

При этом он отметил, что Турция и США сильно нуждаются в друг друге.

Турция является ключевой страной в ближневосточной политике Вашингтона, добавил министр.

Как заявил ранее госсекретарь США Майкл Помпео, Соединенные Штаты полагают, что Турция не сможет одновременно иметь на вооружении американские истребители-бомбардировщики F-35 и российские зенитно-ракетные системы С-400 в связи с тем, что это, по мнению Вашингтона, невозможно с технической точки зрения.

"Как мне пояснили в Пентагоне, невозможно одновременно запускать в воздух F-35 и эксплуатировать С-400", - сказал он.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что Турция может получить ЗРК-С400 ранее запланированного срока.

По его словам, ранее ожидалось, что первые ЗРК С-400 Турция получит в июле этого года.

Он сказал, что, несмотря на призывы США, Турция не откажется от закупки С-400.

«Это уже решенный для Турции вопрос», - сказал Эрдоган.

Напомним, что первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставок Анкаре ЗРК С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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