Российские ЗРК С-400 поставят в Турцию двумя партиями – минобороны

29 апреля 2019 15:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут поставлены в Турцию двумя партиями. Об этом пишет Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что первая партия ЗРК С-400 будет поставлена в июне текущего года, а вторая в июле.

Согласно данным СМИ ожидается, что в ноябре 2019 года в Турцию будут поставлены первые истребители-бомбардировщики F-35.

Отметим, что ранее сообщалось, что российские ЗРК С-400 могут быть установлены на юге и западе Турции.

По предварительным данным, они могут быть установлены на западе Турции и провинциях на побережье Эгейского моря, а также на границе с Сирией в провинции Хатай.

Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что специалисты из США и НАТО могут прибыть в Турцию и убедиться в том, что российские ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО.

«Несмотря на то, что США призывают Турцию отказаться от закупки российских ЗРК С-400, они при этом не дают гарантии, что продадут нам ЗРК Patriot», - сказал Чавушоглу.

Как заявил ранее госсекретарь США Майкл Помпео, Соединенные Штаты полагают, что Турция не сможет одновременно иметь на вооружении американские истребители-бомбардировщики F-35 и российские зенитно-ракетные системы С-400 в связи с тем, что это, по мнению Вашингтона, технически невозможно.

"Как мне пояснили в Пентагоне, невозможно одновременно запускать в воздух F-35 и эксплуатировать С-400", - сказал он.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может получить ЗРК-С400 ранее запланированного срока.

По его словам, ранее ожидалось, что первые ЗРК С-400 Турция получит в июле текущего года.

Глава государства сказал, что, несмотря на призывы США, Турция не откажется от закупки С-400.

«Это уже решенный для Турции вопрос», - сказал Эрдоган.

Напомним, что первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре ЗРК С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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