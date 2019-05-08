В Турции задержано свыше 200 нелегалов

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Ван на юго-востоке страны задержаны 213 нелегалов, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Среди задержанных граждане Ирана, Пакистана, Афганистана и Бангладеш.

Все задержанные будут депортированы из Турции.

Отметим, что ранее МВД Турции распространил информацию о задержании 79 тысяч нелегалов из разных стран в течение января-апреля 2019 года.

Согласно информации, 32,9 тысячи из них граждане Афганистана.

«В том числе за этот период были задержаны 11,6 тысячи граждан Пакистана и 6,4 тысячи граждан Сирии», - говорилось в сообщении МВД Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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