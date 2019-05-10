Перестрелка на турецко-иранской границе, есть погибший

10 мая 2019 12:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате перестрелки на границе Турции и Ирана погиб турецкий военнослужащий, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ. Согласно данным СМИ инцидент произошел в турецкой провинции Игдыр.

Сообщается, что турецкий военнослужащий погиб в результате нападения террористов РПК на воинскую часть.

В результате перестрелки также получил ранение один военнослужащий. После инцидента ВС Турции приступили к локальным операциям против имеющихся в провинции боевиков РПК.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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