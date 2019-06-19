В Турции в мае погибли в ДТП более 190 человек

БАКУ /Trend/ - В мае 2019 года в Турции произошли 32,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 192 человека. Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на управление полиции Турции.

Число получивших травмы в результате ДТП составило 13,8 тысячи человек.

Согласно отчету, 3,9 тысячи дорожных инцидентов произошли в результате боковых столкновений.

Кроме того, зарегистрированы 33 случая цепных аварий.

«Причиной 144 ДТП, произошедших в мае 2019 года, стало превышение скорости», - говорится в сообщении.

В свою очередь, 110 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В мае 2019 года водителям в Турции было выписано штрафов на сумму 131,7 миллиона турецких лир.

Официальный курс на 19 июня составляет 5.8810 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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