В Турции при пожаре на фабрике погибли четыре человека

22 июня 2019 19:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- Четверо рабочих погибли в результате пожара в субботу на фабрике в районе Бююкчекмедже в Стамбуле, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, пожар вспыхнул на фабрике, производящей текстильные изделия и пластиковые материалы. Первоначально пожарные смогли спасти 20 рабочих, которые оказались заблокированными на крыше здания.

После того, как пожар был потушен, внутри здания были найдены тела четырех рабочих.

Двое пострадавших иностранных граждан и четверо пожарных были госпитализированы. Причина пожара выясняется.

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