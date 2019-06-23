В Турции в крупном ДТП пострадали 25 человек

23 июня 2019 01:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В районе Аксеки турецкой провинции Анталья перевернулся автобус, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, в результате происшествия пострадали 25 человек.

ДТП произошло в 15:00 по местному времени на дороге Конья-Анталья Муртичи. На место происшествия было направлено большое количество бригад скорой помощи, сотрудников полиции, жандармерии и пожарных.

После оказания первой медицинской помощи ранены были госпитализированы.

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