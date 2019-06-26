В результате ДТП в Турции погибло свыше 10 нелегальных мигрантов

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Эдирне перевозивший нелегальных мигрантов автобус врезался в бетонную стену, в результате чего по предварительным данным погибли 11 человек.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате ДТП также получили ранения 30 нелегалов. Все пострадавшие были госпитализированы, гражданство, и личность нелегалов не разглашается.

Отметим, что ранее МВД Турции распространило информацию о задержании в январе-апреле 2019 года 79 тысяч нелегальных мигрантов из различных стран.

Согласно информации, 32,9 тысячи из них являются гражданами Афганистана.

«В том числе за этот период были задержаны 11,6 тысячи граждан Пакистана и 6,4 тысячи граждан Сирии», - говорилось в сообщении МВД Турции

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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