Турция не получит F-35, если купит C-400, заявили в Пентагоне

26 июня 2019 22:57 (UTC+04:00)

И.о. главы Пентагона Марк Эспер заявил, что Турция не получит американские военные самолеты F-35, если купит российские ЗРК C-400, сообщил представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Эспер встретился на полях министерской встречи НАТО со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.

"У лидеров состоялась откровенная, прозрачная дискуссия, в которой и.о. министра Эспер повторил, что покупка Турцией российских ракетных систем С-400 несовместима с программой F-35 и что Турции не будет позволено получить и то, и другое", - говорится в сообщении.

Также обсуждались Сирия, "вопросы региональной стабильности" и двусторонние отношения.

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