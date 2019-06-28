Ответственность за нападения на наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе несут ВС Сирии – Генштаб Турции

28 июня 2019 12:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ответственность за нападение на наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе несут ВС Сирии. Об этом пишет Trend со ссылкой на заявление Генштаба Турции, распространённое в пятницу.

В сообщении отмечается, что после нападения на наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе турецкие военнослужащие ответным огнем уничтожили огневые точки, откуда велся обстрел наблюдательного пункта.

Отметим, что наблюдательный пункт № 10 ВС Турции в Идлибе подвергся артиллерийскому обстрелу.

Напомним, что 13 июня наблюдательный пункт № 10 ВС Турции в Идлибе подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВС Сирии.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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