В Турции нейтрализованы два боевика РПК

4 июля 2019 01:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе операции, проведенной силами внутренних дел Турции, были нейтрализованы два террориста Рабочей партии Курдистана (РПК).

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении министерства внутренних дел Турции.

Операция была организована Командованием жандармерии в провинции Хаккяри.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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