БАКУ /Trend/ - В США освобожден ранее арестованный экс-замглавы турецкого Halkbank Хакан Атилла, передает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Как сообщается, сегодня Атилла будет отправлен в Турцию.

Напомним, что в марте 2016 года Хакан Атилла и турецкий бизнесмен иранского происхождения Рза Зарраб были арестованы в США по обвинению в попытках обойти санкции против Ирана.

«Хочется верить, что задержание Хакана Атиллы не повлияет негативно на отношения Анкары и Вашингтона», - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Комментируя ранее арест турецкого бизнесмена Рзы Зарраба по обвинению в нарушении режима санкций в отношении Ирана, он отметил, что Турция не обещала США присоединяться к санкциям в отношении Ирана.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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