БАКУ /Trend/ - В США освобожден ранее арестованный экс-замглавы турецкого Halkbank Хакан Атилла, передает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Как сообщается, сегодня Атилла будет отправлен в Турцию.
Напомним, что в марте 2016 года Хакан Атилла и турецкий бизнесмен иранского происхождения Рза Зарраб были арестованы в США по обвинению в попытках обойти санкции против Ирана.
«Хочется верить, что задержание Хакана Атиллы не повлияет негативно на отношения Анкары и Вашингтона», - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Комментируя ранее арест турецкого бизнесмена Рзы Зарраба по обвинению в нарушении режима санкций в отношении Ирана, он отметил, что Турция не обещала США присоединяться к санкциям в отношении Ирана.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu
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