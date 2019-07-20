Госсекретарь США выразил сожаление в связи с покупкой Турцией С-400

20 июля 2019 22:36 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео в субботу в телефонной беседе с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу выразил сожаление в связи со сделкой по приобретению российских ЗРК С-400, говорится в пресс-релизе, распространенном американским внешнеполитическим ведомством, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Госсекретарь передал (турецкому коллеге), что США разочарованы тем, что Турция приобретает российские системы С-400", - говорится в документе.

Помпео также выразил коллеге соболезнования в связи с гибелью турецкого дипломата в результате вооруженного нападения 17 июля в иракском Эрбиле.

Кроме того, госсекретарь отметил, что Вашингтон разделяет обеспокоенность Турции ситуацией с обеспечением безопасности на турецко-сирийской границе. "Обязанностью американской администрации является обеспечение защиты партнеров на местах, которые сотрудничают с США в рамках глобальной коалиции по борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещенная в России - ИФ)", - отмечается в пресс-релизе.

С конца прошлой недели Турция получает из России компоненты С-400. США неоднократно грозили Турции санкциями в связи с этим. Однако 18 июля президент США Дональд Трамп заявил, что пока Штаты не будут вводить ограничительные меры в отношении Турции.

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