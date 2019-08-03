Экс президент Турции Гюль выдвинет свою кандидатуру на пост президента в 2023 году

БАКУ /Trend/ - Экс-президент Турции Абдуллах Гюль выдвинет свою кандидатуру на пост президента которые пройдут в 2023 году, пишет в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается что, сам Гюль пока не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.
Отметим, что ранее в 2018 году Абдуллах Гюль не баллотировался на пост президента Турции.
Напомним что Гюль является одиннадцатым президентом Турции.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu
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