Экс президент Турции Гюль выдвинет свою кандидатуру на пост президента в 2023 году

БАКУ /Trend/ - Экс-президент Турции Абдуллах Гюль выдвинет свою кандидатуру на пост президента которые пройдут в 2023 году, пишет в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что, сам Гюль пока не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Отметим, что ранее в 2018 году Абдуллах Гюль не баллотировался на пост президента Турции.

Напомним что Гюль является одиннадцатым президентом Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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