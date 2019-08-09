Анкара и Вашингтон обсудили Сирию

9 августа 2019 23:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном и советником Белого дома по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении пресс-службы главы турецкого государства.

В ходе разговора стороны обсудили двусторонние отношения и региональную проблематику. В частности, затронуты темы формирования зоны безопасности на севере Сирии, создания турецко-американского центра совместных операций по Сирии, а также увеличения объема товарооборота между двумя странами.

Заявлено, что договоренность о создании безопасной зоны на севере Сирии должна быть реализована в кратчайшие сроки.

Стороны обсудили также создание благоприятной среды для безопасного возвращения на родину сирийцев, вынужденно покинувших свои дома.

Кроме того, пресс-секретарь турецкого президента и советник Белого дома указали на необходимость ускорения формирования Конституционного комитета Сирии и процесса политического перехода.

Стороны также сделали акцент на значимости намеченного на сентябрь визита в Турцию американской делегации во главе с министром торговли США Уилбуром Россом. Наряду с этим, Калын и Болтон остановились на деталях планируемого в течение нынешнего года визита в Турцию президента США Дональда Трампа.

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