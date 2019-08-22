Число граждан Турции, посетивших Грузию в поисках работы, выросло почти в девять раз

22 августа 2019 09:29 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
TOP-5 стран куда граждане Турции отправляются в целях поиска работы
Турция 09:29
Число абонентов фиксированного интернета в Грузии достигло 900 тыс.
ИКТ 21 августа 20:20
Россия занимает второе место в товарообороте Грузии
Финансы 21 августа 19:54
Индекс цен отечественных производителей на промышленные товары в Грузии вырос на 2,8%
Финансы 21 августа 19:01
Грузия начинает переговоры с авиакомпаниями США о прямых рейсах
Туризм 21 августа 18:55
Китайская компания будет строить участок дороги Рикоти в Грузии
Финансы 21 августа 17:22
Лента новостей
Азербайджанская компания проведет реконструкцию баварского ресторана в Баку
Бизнес 10:46
В Индии задержали более 90 протестующих против сноса храма известного поэта
Другие страны 10:44
В Азербайджане началась регистрация поступивших в учреждения профобразования
Общество 10:42
Медицинская лаборатория Центрального Таможенного Госпиталя получила международный сертификат ISO 15189:2012
Экономика 10:33
Cтрахование от несчастных случаев на производстве станет электронным
Экономика 10:32
В Геранбое произошло землетрясение
Общество 10:31
Приостановлена подача газа в ряде районов Азербайджана
Энергетика 10:23
В США ученые создали из воды аналог сливочного масла
США 10:23
Беларусь увеличит поставки продовольствия Туркменистану
Бизнес 10:23