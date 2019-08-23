Россияне приобрели в Турции более 1400 объектов недвижимости

23 августа 2019 11:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2019 года граждане России приобрели в Турции 1479 объектов недвижимости, что на 491 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Государственном органе Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи.

Согласно информации, граждане России занимают третье место в списке покупателей недвижимости в Турции среди иностранцев.

В январе текущего года граждане России приобрели в Турции 195, в феврале - 236, в марте - 156, в апреле - 202, в мае – 285 объектов недвижимости. В июне текущего года были приобретены 190, в июле - 215 объектов недвижимости.

«В июле 2018 года граждане России приобрели в Турции 173 объекта недвижимости», - сказали в госоргане.

Напомним, что по итогам 2018 года граждане России в Турции приобрели 2297 объектов недвижимости, что на 966 больше по сравнению с итогами 2017 года.

Отметим, что в июле 2019 года в Турции были проданы 102,2 тысячи объектов недвижимости, что на 17,5 процента меньше по сравнению с июлем 2018 года.

В июле 2019 года иностранцам в Турции были проданы 4192 объекта недвижимости, что на 46,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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