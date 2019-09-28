Лавров: Желание Анкары по созданию зоны безопасности на севере Сирии оправданно

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что желание Анкары по созданию зоны безопасности на севере Сирии является оправданным, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Желание Анкары является оправданным, так как возникли трудности по причине наплыва террористов из контролируемого США региона в Сирии", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ также высказался по поводу отказа в выдаче виз США российским дипломатам, которые должны были прибыть на сессию Генассамблеи ООН. Лавров сказал, что Россия примет ответные меры в связи с этим.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал ранее, что у США есть две недели в вопросе создания зоны безопасности на севере Сирии.

По словам Эрдогана, если США не выполнят свои обещания и обязательства, Анкара будет действовать в вопросе создания этой зоны самостоятельно.

Он также отметил, что в зоне безопасности, которая будет создана на севере Сирии, будут размещены сирийские беженцы, которые находятся в Турции.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что действия США в вопросе создания зоны безопасности в Сирии не удовлетворяют Анкару.

По словам Чавушоглу, США и Турция приступили к наземному патрулированию на севере Сирии, но все остальные действия США носят лишь "косметический" характер.

«ВС Турции в любой момент могут войти на территории на севере Сирии, если США будут бездействовать в деле создания зоны безопасности», - сказал Чавушоглу.

Отметим, что 14 августа в рамках соглашения между США и Турцией о создании зоны безопасности на севере Сирии, турецкие беспилотники приступили к наблюдательным полетам над этой территорией.

Сообщается, что Вашингтон и Анкара достигли соглашения о создании координационного центра в турецкой провинции Шанлыурфа в связи с созданием зоны безопасности в Сирии.

Отметим, что ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Турция и США вскоре откроют координационный центр по созданию зоны безопасности в Сирии.

По словам Акара, в США знают, что Турция не допустит создания каких-либо образований у своих границ.

Министр обороны добавил, что Турция настаивает на том, чтобы глубина зоны безопасности на севере Сирии составляла 30-40 километров.

Он подчеркнул, что "США должны собрать оружие у террористов PYD/YPG".

«Если США не выполнят обязательства перед Анкарой, то Турция без их участия сделает все возможное для создания зоны безопасности в Сирии», - сказал министр.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео четвертого июня 2018 года обсудили на переговорах в Вашингтоне "дорожную карту" по сирийскому Манбиджу. Ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

Предполагаемая зона безопасности на севере Сирии включает в себя территорию глубиной 32 километра и протяженностью 460 километров вдоль сирийско-турецкой границы. В случае создания такой зоны, она будет разделена на две части. Первая часть протянется от иракско-сирийской границы до сирийского города Эль-Камышлы, так как контроль над этим городом осуществляют сирийские правительственные силы.

Вторая часть зоны безопасности от Эль-Камышлы протянется до Джараблуса.

Манбидж, где Турция ранее собиралась провести очередные антитеррористические операции, не входит в зону безопасности.

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