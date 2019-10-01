В турецком Измире прогнозируют землетрясения силой в 7 баллов – Палата геологов Турции

1 октября 2019 14:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турецкой провинции Измир на востоке Турции может произойти землетрясения силой в семь баллов, сказал главный геолог Палаты геологов Турции Алим Муратхан. Об том пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Муратхана, Измир, как и Стамбул, распложен в сейсмоактивной зоне.

Главный геолог отметил, что необходимо повысить информированность населения Измира относительно рекомендуемым действиям во время землетрясенья, которое может произойти в любой момент.

Отметим, что ранее Институт изучения землетрясений и обсерватория Кандилли университета Богазичи (Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü) ранее прогнозировал землетрясение силой 7,5 балла в Стамбуле.

Напомним, что 26 сентября в Стамбуле произошло землетрясение силой 5,8 балла. В результате землетрясения были повреждены 473 зданий.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, происходят здесь достаточно часто, нередко с человеческими жертвами. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда была равна 7,4. В результате стихийного бедствия погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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