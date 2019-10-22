Анкара не довольна позицией Тегерана в вопросе операции «Источник Мира» - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Анкара недовольна позицией Ирана относительно проводимой ВС Турции операции «Источник Мира», сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, перед визитом в Россию. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, к великому сожалению, в то время как Иран должен был поддержать операцию «Источник Мира», в Тегеране высказывают негативную позицию по отношению к этой операции.

«Турция в свое время поддержала Иран в вопросе ядерной программы, но, увы, мы не увидели аналогичной поддержки со стороны иранских официальных лиц» - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что Анкара серьезно осуждает позицию Тегерана по данному вопросу.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

Напомним, что 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых, отряды YPG/PYD должны будут покинуть северные районы Сирии.

18 октября вступило в силу соглашение о 120 часовом прекращении боевых действий на севере Сирии со стороны ВС Турции

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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