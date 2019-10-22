Анкара не довольна позицией Тегерана в вопросе операции «Источник Мира» - Эрдоган

22 октября 2019 12:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Анкара недовольна позицией Ирана относительно проводимой ВС Турции операции «Источник Мира», сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, перед визитом в Россию. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, к великому сожалению, в то время как Иран должен был поддержать операцию «Источник Мира», в Тегеране высказывают негативную позицию по отношению к этой операции.

«Турция в свое время поддержала Иран в вопросе ядерной программы, но, увы, мы не увидели аналогичной поддержки со стороны иранских официальных лиц» - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что Анкара серьезно осуждает позицию Тегерана по данному вопросу.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

Напомним, что 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых, отряды YPG/PYD должны будут покинуть северные районы Сирии.

18 октября вступило в силу соглашение о 120 часовом прекращении боевых действий на севере Сирии со стороны ВС Турции

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турция и Россия выступают с единой позиции в борьбе с терроризмом – Эрдоган
Турция 13:12
Президент Турции передал полномочия вице-президенту
Турция 10:37
Эрдоган призвал к реформированию международных организаций
Турция 00:09
Макрон подчеркнул важность сохранения режима прекращения огня в Сирии
Европа 21 октября 21:25
После встречи с Путином будут предприняты окончательные шаги по поводу зоны безопасности на севере Сирии - Эрдоган
Турция 21 октября 15:13
Не исключено возобновление военной операции на севере Сирии - МИД Турции
Турция 21 октября 11:08
Лента новостей
Минсельхоз Азербайджана заключил контракт на строительство сортировочно-испытательного пункта
Бизнес 13:17
Завтра в Баку без осадков, утром местами слабый туман
Общество 13:15
США направят экспертов для консультирования Узбекистана по бюджету и госдолгу
Финансы 13:14
Турция и Россия выступают с единой позиции в борьбе с терроризмом – Эрдоган
Турция 13:12
Названы имена наставников вокального телепроекта "SƏS uşaqlar"
Культура 13:10
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Нагорно-карабахский конфликт 13:09
МИД Азербайджана об участии Армении в саммите Движения неприсоединения в Баку
Политика 13:07
Говхар Бахшалиева: Определенные силы любыми путями пытаются дестабилизировать ситуацию в Азербайджане
Политика 13:07
Сегодня на Каспии произошло второе за день землетрясение
Происшествия 13:03