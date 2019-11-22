В Турции задержаны более 30 нелегалов

22 ноября 2019 01:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Мугла были задержаны 35 нелегальных мигрантов, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что моторная яхта с мигрантами на борту была задержана береговой охраной в районе Мугла.

Все они являются выходцами из Сирии и Афганистана.

За последние 3,5 года в Турции были задержаны 796 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран. Также за указанный период были задержаны 18,7 тысячи организаторов нелегальной миграции в Европу. Нелегалы за плату от 500 до семи тысяч евро переправлялись из Турции в европейские страны.

В течение шести месяцев 2019 года в результате крушений нескольких лодок и судов, перевозивших нелегалов в Европу, погибли 144 человека. За указанный период в результате ДТП в Турции погибли 64 нелегала. На границах Турции с Ираном и Грецией погибли от холода 43 нелегальных мигранта.

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