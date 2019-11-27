В Турции отравились едой более 100 школьников – СМИ

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Сакарья произошло массовое пищевое отравление школьников, сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Был госпитализирован 141 школьник.

По данным СМИ, причиной отравления стала некачественная еда в столовой одной из школ.

Отметим, что в последний раз массовое пищевое отравление в Турции было зафиксировано в Стамбуле 4 ноября, были госпитализированы 44 человека.

Причиной отравления стало употребление в пищу зелени, напоминающей шпинат, которая продавалась на рынках.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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