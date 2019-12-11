TOP 5 стран для трудовых мигрантов из Турции

БАКУ/Trend/ - В январе-октябре 2019 года граждане Турции в целях поиска работы в основном посетили такие страны, как, Германия, Саудовская Аравия, Россия, Ирак и Алжир.

Об этом сообщили Trend в Главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

Как отметили в İŞKUR, в январе-октябре 2019 года турецкие граждане чаще всего в поисках работы отправлялись в Германию.

Как отметили в структуре, при этом в январе-сентябре 2019 года число граждан Турции, посетивших Германию посредством İŞKUR с целью поиска работы, выросло на 32,4 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В İŞKUR отметили, что за десять месяцев 2019 года посредством Службы занятости Германию посетили 2,1 тысячи граждан Турции.

Согласно данным İŞKUR в январе-октябре 2019 года число граждан Турции, посетивших Саудовскую Аравию по линии İŞKUR в поисках работы, сократилось на 12,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, и составило 1,8 тысячи человек.

"В январе-октябре 2019 года число граждан Турции, посетивших Россию с той же целью посредством организации, также сократилось на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, и составило 1,8 тысячи человек", - отметили в Службе занятости.

"Ирак занимает четвертое место в списке направлений для поиска работы - в январе-октябре эту страну посредством İŞKUR посетили 1,3 тысячи граждан Турции, что на 81,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - сказали в İŞKUR.

Как отметили в İŞKUR, в январе-октябре 2019 года число граждан Турции, посетивших Алжир при содействии Службы занятости с целью поиска работы, сократилось на 49,7 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 1,2 тысячи человек.

В октябре 2019 года по линии данной структуры в Турции были обеспечены работой 144,8 тысячи граждан, что на 28,4 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем минувшего года. Из общего числа трудоустроенных 33,3 процента — женщины, 66,7 процента — мужчины.

Из общего числа обеспеченных работой в октябре 2019 года, 99,6 процента приходятся на долю частного сектора, сказали в İŞKUR.

В октябре 2019 года число безработных в Турции составило 4,039 миллиона человек, из которых 50,6 процента женщины, 49,4 процента – мужчины.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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