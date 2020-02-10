Турция нанесла удары по 115 целям сирийской армии

БАКУ /Trend/ - Турецкая армия нанесла удары по 115 целям вооруженных сил Сирии после артобстрела наблюдательного пункта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, заявили в Минобороны Турции.

Согласно информации, в результате нанесенных ударов уничтожен 101 военнослужащий сирийской армии.

Также уничтожены три танка, две артилеррийско-минометные позиции и сбит один вертолет.