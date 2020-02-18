В январе 2019 года сократился экспорт турецкой продукции оборонпрома

БАКУ /Trend/ - В январе 2020 года экспорт товаров обороной промышленности Турции сократился на 4,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 166,974 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend во вторник в министерстве торговли Турции.

Экспорт товаров обороной промышленности составляет 1,1 процента от общего экспорта Турции в январе 2020 года.

Отметим, что по итогам 2019 года (январь-декабрь) экспорт продукции оборонной промышленности Турции вырос на 34,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 2,740 миллиарда долларов.

В декабре прошлого года экспорт продукции оборонной промышленности Турции вырос на 1,9 процента по сравнению с декабрем 2018 года, составив 288,660 миллиона долларов.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция усилит оборонную промышленность и войдет в число мировых лидеров по производству продукции оборонного назначения.

"Поручаю всем силовым структурам отказаться от импорта продукции оборонной промышленности. Турция сама способна обеспечивать себя соответствующей продукцией", - сказал Эрдоган.

Глава государства также сказал, что в ближайшее время в стране начнется серийное производство отечественного танка ALTAY.

Отметим, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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