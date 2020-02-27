Туркменистан резко увеличил импорт автомобилей из Турции

Турция 27 февраля 2020 13:53 (UTC+04:00)
Туркменистан резко увеличил импорт автомобилей из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе 2020 года Туркменистан увеличил импорт автомобилей из Турции. Об этом сообщили Trend в четверг в министерстве торговли Турции.

В январе 2020 года Туркменистан импортировал из Турции автомобили на сумму 2,413 миллиона долларов, что на 80,22 процента больше по сравнению с январем 2019 года.

В январе 2020 года экспорт автомобилей из Турции на мировой рынок вырос на 3,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 2,402 миллиарда долларов.

Экспорт автомобилей составляет 16,38 процента в общем экспорте Турции в январе 2020 года.

По итогам 12 месяцев (январь 2019 года - январь 2020 года) экспорт автомобилей из Турции составил 30,663 миллиарда долларов, или 16,9 процента от общего экспорта за указанный период.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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