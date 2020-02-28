Турецкие военные уничтожили военный конвой сирийской армии в Идлибе

Турецкая армия уничтожила конвой сирийских правительственных войск на востоке провинции Идлиб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее губернатор расположенной на границе с Сирией провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что военнослужащие ВС Турции попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб, по меньшей мере 29 солдат погибли.