Турецкие военные уничтожили военный конвой сирийской армии в Идлибе
Турецкая армия уничтожила конвой сирийских правительственных войск на востоке провинции Идлиб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее губернатор расположенной на границе с Сирией провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что военнослужащие ВС Турции попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб, по меньшей мере 29 солдат погибли.
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