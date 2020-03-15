В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,7
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 3,7, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 11:41. Эпицентр находился в районе Сивридже.
Очаг землетрясения залегал на глубине 16 километров.
Землетрясение также слабо ощущалось в деревне Гёзели района.
Ведущая румынская компания IT GRUP о трансфере инновационных технологий и поддержке IT-индустрии в Азербайджане( Интервью)
Лента новостей
Бахруз Гулиев: Перед лицом глобальной проблемы СМИ должны действовать сообща с государством и обществом
Правительством Грузии приняты новые решения в рамках мероприятий по превенции распространения коронавируса
Исполнительница роли Фурцевой в сериале "Магомаев" сделала "запрос" во Вселенную, чтобы приехать в Баку – эксклюзивное интервью (ФОТО)