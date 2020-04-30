Внешнеторговый оборот Турции в феврале превысил $30 млрд

БАКУ /Trend – Внешнеторговый оборот Турции в феврале 2020 года составил 32,287 миллиарда долларов. Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

Было отмечено, что экспорт Турции за этот период вырос на 2,3 процента по сравнению с февралем 2019 года, составив 14,653 миллиарда долларов.

Импорт Турции в феврале 2020 года вырос на 9,8 процента по сравнению с февралем 2019 года и составил 17,634 миллиарда долларов.

Согласно данным министерства, в январе-феврале 2020 года товарооборот Турции составил 66,198 миллиарда долларов.

"По итогам января-февраля 2020 года экспорт Турции вырос на 4,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 29,357 миллиарда долларов", - сказали в министерстве.

Было отмечено, что в январе –феврале 2020 года импорт Турции вырос на 14,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 36,841 миллиарда долларов", - сказали в министерстве.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу.)

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