Число выздоровевших от коронавируса в Турции достигло 63 151
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался еще 61 человек, общее число жертв заболевания достигло 3 397.
Об этом, как передает Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 126 045, за прошедшие 24 часа 1 670 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 63 151.
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