Коронавирус оказался разрушительнее тайфунов

Потери страховых компаний из-за пандемии коронавируса могут достигнуть 203 миллиардов долларов, это сопоставимо с ущербом от тайфунов. Такой прогноз дал крупнейший страховой рынок мира Lloyd's of London, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Более половины суммы (107 миллиардов долларов) пойдет на страховые выплаты, еще 93 миллиарда долларов придется на инвестиционные потери. По оценке Lloyd's, ему необходимо будет удовлетворить претензии объемом от 3 до 4,3 миллиарда долларов. Расходы могут возрасти, если карантин и ограничительные меры продлятся и в следующем квартале.

2020 год может стать для страховых компаний мира одним из худших в истории наряду с 2017 годом, на которые пришлись масштабные ураганы (Харви, Ирма и Мария), а также с 2001, когда случился теракт 11 сентября в США.

Глава Lloyd's Джон Нил отметил, что никто не мог предвидеть сценарий, при котором многие клиенты понесут финансовые потери по всему миру, а «уникальность COVID-19 заключается не только в разрушительном продолжающемся воздействии на человека и общество, но и в экономическом шоке». По его словам, рецессия приведет к снижению объемов страховых премий.

Потери мировой экономики от коронавируса могут составить 320 миллиардов долларов за квартал, посчитали аналитики страховой компании Euler Hermes.